06 мая, 16:14

NYT: сотрудница банка в США прервала телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

Фото: Getty Images/Vatican Pool/Vatican Media/Simone Risoluti

Сотрудница службы поддержки одного из банков США не стала продолжать разговор с Папой Римским Львом XIV, который собирался обновить контактные данные. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на его близкого друга отца Тома Маккарти.

В материале сказано, что понтифик позвонил в банк с целью изменить номер телефона для связи и адрес в документах. В начале разговора он представился своим именем.

Сотрудница банка задала ему несколько вопросов, однако заявила, что его ответов недостаточно и ему все равно придется посетить отделение. По словам Маккарти, Папа Римский ответил ей, что не может прийти лично.

Тогда понтифик спросил, изменят ли ситуацию его слова о том, что он является Папой Римским Львом XIV. После этого вопроса женщина повесила трубку.

Как уточняет издание, в итоге инцидент удалось урегулировать после обращения одного из священников, знакомого с председателем банка.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая 2025 года, став первым в истории понтификом из США. Он взял себе имя Лев XIV. В своей первой проповеди новый Папа Римский призвал к миру.

политиказа рубежом

