"Лаборатория Касперского" опровергла блокировку доступа к зарубежным сайтам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о том, что антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" блокируют доступ к зарубежным сайтам, не соответствует действительности, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

В Сети ранее появились сообщения о том, что антивирусы данной компании блокируют работу VPN на устройствах россиян и закрывают доступ к зарубежным сайтам.

В пресс-службе подчеркнули, что в их антивирусных продуктах нет функции блокировки приложений для шифрования трафика или блокировки доступа к зарубежным ресурсам.

"Антивирусные продукты блокируют только вредоносные и фишинговые ресурсы", – указали в компании.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Там отметили, что за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения правонарушений.

При этом, по информации СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки таких сервисов, а также передавать информацию о них в соответствующие органы.

