06 мая, 15:30

Хантавирус выявили в Швейцарии у пассажира круизного лайнера

В Швейцарии зафиксирован случай заражения хантавирусом у мужчины, который ранее находился на борту круизного лайнера в Атлантике. На данный момент он проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Об этом сообщил кабмин конфедерации.

Лабораторный анализ, проведенный в Женевской университетской больнице, показал, что мужчина был заражен вирусом Андес – разновидностью хантавируса, распространенной в Южной Америке.

При этом швейцарские власти заявили, что угрозы для населения страны на данный момент нет. В кабмине отметили, что университетская больница Цюриха полностью готова к таким случаям и способна обеспечить безопасность как персонала, так и других пациентов.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из семи зараженных три человека скончались, еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице ЮАР.

ВОЗ выразила предположение, что пассажиры на борту заразились вирусом Андес. Данный штамм передается от человека к человеку, а летальность может достигать 40%.

