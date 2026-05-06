06 мая, 14:57 (обновлено 06.05.2026 15:29)Транспорт
Маршруты автобусов менялись на востоке Москвы из-за утечки воды
Корректировки коснулись автобусов под номерами 79, 197, 285, 502, 602, с613, 697, 722, 747 и 787. К настоящему моменту маршруты восстановлены.
Кроме того, было перекрыто движение по улице Молдагуловой на участке от Косинской до Вешняковской улицы. Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда.
Как уточнили в пресс-службе городского хозяйства Москвы, при подготовке участка теплосети к гидравлическим испытаниям произошло вытекание воды. Участок локализовали, утечку прекратили. Городские службы приводят в порядок проезжую часть и прилегающие территории.
Также уточнялось, что в столице начали отключать отопление в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалисты перекроют подачу тепла в более чем 74 тысячах зданий. Свыше 34 тысяч из них – жилые.