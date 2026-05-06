Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 08:04

Город

Проект "Москва. Традиции. Люди" провел лекции о подвигах москвичей в годы ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице почти три месяца реализуется туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди". Его главная задача – показать город через призму личных судеб, семейных архивов и воспоминаний местных жителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатные лекции и прогулки проводят профессиональные историки, гиды, архивисты и москвоведы, а регистрация поэтапно открывается в цифровом сервисе Russpass. Ключевой темой первых встреч стало влияние Великой Отечественной войны на жизнь горожан в разных административных округах.

Экскурсовод Екатерина Титова 28 марта открыла лекционный цикл рассказом о северо-востоке столицы. Эксперт поведала о Ростокинской дивизии, сформированной из добровольцев района: рабочих, служащих и даже школьников. Только в первые дни июля 1941 года в ее ряды записались свыше 11 тысяч человек, а уже в октябре ополченцы приняли ожесточенный бой под Вязьмой. Сегодня об этом напоминает памятник у Финансового университета на улице Кибальчича, открытый в 2015 году, – именно здесь в 1941-м шла запись добровольцев.

Городской исследователь Денис Гришаев 21 марта провел экскурсию по военным Сокольникам. Летом 1941-го район стал настоящей кузницей обороны: здесь сформировали три стрелковые и одну танковую дивизии. На исторической пожарной каланче дежурили дозорные ПВО, а жители тушили зажигательные бомбы прямо на крышах. Территория парка "Сокольники" была оборудована долговременными огневыми точками и пулеметным тиром, а с 1942 года здесь заработал эвакогоспиталь, где в том числе лечились пилоты легендарной французской дивизии "Нормандия – Неман".

Эксперт также напомнил о монументе Герою Советского Союза Николаю Гастелло, который учился в 3-м Сокольническом училище. Капитан совершил легендарный огненный таран 26 июня 1941 года и посмертно получил звезду Героя. Его примеру за годы войны последовали около 600 советских летчиков, вошедших в историю как гастелловцы.

Аттестованный гид Лариса Азарова 4 апреля рассказала о военной роли Лефортова. Главный госпиталь имени Бурденко во время битвы за Москву превратился в сортировочно-эвакуационный пункт, приняв более половины всех раненых участников сражения. За годы войны врачи вернули в строй свыше 74 тысяч бойцов. Именно здесь разработали универсальную палатку и специальные хирургические наборы, позволившие разворачивать полевые госпитали прямо на линии фронта и тем самым резко снизить смертность раненых до их отправки в тыл.

Гид-переводчик Михаил Сметник 18 апреля провел экскурсию по историческому ядру Южного округа. Одной из центральных стала история 23-летнего токаря завода "Динамо" Александра Мастеркова. Летчик совершил 195 боевых вылетов. За месяц до гибели он повторил подвиг Гастелло и выжил, но трагически погиб 20 марта 1945 года – его парашют зацепился за подбитый самолет. Героя похоронили на Калитниковском кладбище.

Самым впечатляющим мемориалом округа гид считает памятник ополченцам Пролетарского района у станции метро "Автозаводская". Необычная скульптура 1980 года напоминает одновременно развевающееся знамя и факел, в пламени которого угасают уходящие на фронт люди.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что юные жители Москвы помогают сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны (ВОВ). Он отметил, что в столичных школах и колледжах работает более 500 патриотических клубов, которые посещают 36 тысяч участников.

Кроме того, в городе действует свыше 30 поисковых отрядов – их участники выезжают в экспедиции на места сражений и проводят раскопки.

Читайте также


обществогородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика