06 мая, 05:42

Транспорт

Поезд к захоронениям советских воинов запустят из Владивостока в КНДР 8 мая

Фото: depositphotos/creisinger

Российские туристы в канун Дня Победы получат возможность побывать на мемориалах советских солдат, павших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Специальный туристический поезд отправится по маршруту Владивосток – Раджин в пятницу, 8 мая. Всего планируется четыре таких рейса.

В администрации региона уточнили, что продолжительность поездки составит четыре дня. За это время путешественники смогут не только отдать дань памяти героям, посетив памятные и исторические места, но и прогуляться по экологическим тропам, заглянуть в оранжереи, съездить на остров Пипха, а также ближе познакомиться с местной культурой и национальной кухней.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын во время посещения места строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции заявил, что доблесть и героизм, который проявили военнослужащие Северной Кореи во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, войдут в историю.

Он подчеркнул, что Мемориальный музей является не просто архитектурным сооружением, а "эссенцией глубокого уважения партии".

туризмтранспорт

