Пять человек погибли в результате атаки БПЛА по Джанкою. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают профильные службы. Аксенов подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны местных властей.

Ранее 34 человека пострадали при атаке дронов на Чебоксары. Также повреждения получили 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек.

Для граждан был развернут пункт временного размещения. В нем люди получают горячее питание и первую необходимую помощь от сотрудников администрации, психологов и медиков.