Уборка завершена на 4 из 6 участков выбросов нефтепродуктов в Туапсе

Фото: ТАСС/Мария Чалая

Уборка нефтепродуктов на побережье Туапсинского района завершена на 4 из 6 локальных участков, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Мониторинговые группы обнаружили 6 мест выбросов – это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров.

По данным штаба, работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершен, но загрязненный грунт в мешках еще вывозят.

Продолжаются работы в поселке Тюменском и селе Ольгинка. В Тюменском из-за труднодоступной местности мешки с грунтом приходится перемещать, в том числе с помощью плавсредств.

Украинские дроны атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию нефтекомплекса в Туапсе фрагменты дронов привели к пожару, который перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали. Основной очаг пожара локализовали утром 29 апреля, а полностью потушили 30 апреля.