Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:51

Город

Свыше 420 проектов КРТ подготовлено в Москве с начала реализации программы

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

За первые четыре месяца 2026 года количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, находящихся на разных стадиях проработки и реализации, выросло до 421. Об этом сообщил заммэра столицы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Площадь отведенных под редевелопмент участков сейчас превышает 4 500 гектаров", – отметил заммэра.

По его словам, на этих территориях планируется возвести около 70,8 миллиона "квадратов" недвижимости и создать свыше 1,1 миллиона рабочих мест. Общие инвестиции в площадки оцениваются в 23,5 триллиона рублей.

"В течение всего периода реализации проектов КРТ столичный бюджет пополнится почти на семь триллионов рублей, а после завершения ежегодный бюджетный эффект составит около 2,4 триллиона рублей", – рассказал Ефимов.

Одним из самых главных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки. Объекты появляются неподалеку от жилья и крупных транспортных узлов, что снижает уровень маятниковой миграции в пределах столицы.

"Наряду с жильем в разных городских локациях возведут наиболее востребованные объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры, суммарная площадь которых 26,1 и 4,1 миллиона квадратных метров соответственно", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что среди них – образовательные объекты, которые смогут принимать 74 000 учеников и 32 000 воспитанников. Кроме того, в рамках проектов КРТ планируется возвести 35 медицинских объектов, свыше 70 спортивных комплексов, 8 культурно-досуговых центров и более 40 новых производств.

Ранее стало известно о планах реорганизовать неэффективно используемую территорию в Головинском районе, у транспортного узла "Лихоборы". По программе КРТ здесь можно будет возвести объекты площадью 181 700 квадратных метров. На участке планируется строительство общественно-делового комплекса, в котором разместятся офисы, магазины, фитнес-залы, банки и многое другое.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика