Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:13

Общество

ВОЗ предположила, что на лайнере MV Hondius произошла вспышка вируса Андес

Фото: AP Photo/Arilson Almeida

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает версию вспышки вируса Андес на борту лайнера MV Hondius. Об этом заявила представитель организации Мария Ван Керкхове.

"Мы работаем, исходя из предположения, что это вирус Андес", – сказала она на брифинге в Женеве.

Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов анализов из Национального института по контролю за заболеваниями Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые ожидаются в ближайшее время.

Отмечается, что вирус Андес считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он передается от грызунов к человеку и распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, он способен передаваться и от человека к человеку. По данным ВОЗ, летальность при заражении может достигать около 40%.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Позднее стало известно, что из 7 зараженных 3 человека скончались, еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице ЮАР.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Также в России есть тест-системы на хантавирус, а в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.

Эксперты рассказали, откуда хантавирус мог появиться на круизном судне MV Hondius

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика