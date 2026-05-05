В Москве поддержали инициативу Олега Леонова о возвращении скульптур на Большой Дмитровке

В Тверском районе Москвы 5 мая прошел круглый стол, посвященный восстановлению исторических скульптур "Физкультурник с мячом" и "Физкультурник с гранатой" на фасаде здания по адресу Большая Дмитровка, дом 2. Встречу организовал советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов.

В обсуждении участвовали эксперты в области культурного наследия, районные активисты и члены молодежных палат округа.

Инициатива возвращения скульптур была выдвинута еще в марте, когда Леонов совместно с жителями направил обращение в департамент культурного наследия Москвы. С 16 апреля на платформе "Активный гражданин" проходит голосование по этому вопросу.

Как отметил Леонов, здание на Большой Дмитровке является частью исторического архитектурного ансамбля центра столицы. В разные периоды здесь располагались торговые лавки, специализированные магазины, а в советское время – "Универмаг № 1". Современный облик дом получил в конце 1930-х годов, когда в фасаде появились ниши, две из которых заняли вышеназванные работы скульптора Арменак Степанянц.

"Сейчас у нас есть архивные фотографии, сохранившиеся аналоги скульптур и современные технологии – все, чтобы вернуть зданию авторский замысел. Воссоздание исторического облика зданий столицы – это важный вклад в сохранение культурного наследия Москвы", – отметил Леонов.

Он добавил, что москвичи уже активно включились в обсуждение: в голосовании приняли участие порядка 150 тысяч человек.

Предполагается, что скульптуры будут восстановлены по архивным материалам и аналогам, сохранившимся в других районах Москвы, с использованием современных долговечных материалов. Участники круглого стола единогласно поддержали инициативу и отметили, что подобный опыт можно будет применить и для восстановления других утраченных элементов исторической застройки столицы.

Ранее на ВДНХ началась реставрация павильона № 64 "Оптика", который назывался "Ленинград и Северо-Запад РСФСР". Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

На композиции, созданной скульпторами Григорием Косовым, Василием Стамовым, Александром Овсянниковым и Алексеем Тимченко, изображено торжественное шествие на фоне памятника Владимиру Ленину у Финляндского вокзала.