Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов. Актуальную информацию можно уточнить при помощи онлайн-табло.

Ранее столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево уже вводили ограничения на фоне атаки БПЛА на Москву 5 мая. Сергей Собянин сообщал об уничтожении 10 вражеских дронов, летевших в сторону мегаполиса.

Помимо этого, в Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей по прилете из-за рубежа. Это связано с усилением мер безопасности.

