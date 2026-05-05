Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:28

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов. Актуальную информацию можно уточнить при помощи онлайн-табло.

Ранее столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево уже вводили ограничения на фоне атаки БПЛА на Москву 5 мая. Сергей Собянин сообщал об уничтожении 10 вражеских дронов, летевших в сторону мегаполиса.

Помимо этого, в Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей по прилете из-за рубежа. Это связано с усилением мер безопасности.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика