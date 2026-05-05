Путин заявил, что ему понравился новый грузовик "КамАЗ" К5

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин высоко оценил новый грузовик "КамАЗ" К5. Об этом президент страны заявил в ходе встречи с главой предприятия Сергеем Когогиным.

Глава "КамАЗа" подробно рассказал президенту о новом грузовике и поинтересовался, понравилась ли ему новая модель.

"Понравилось", – ответил Путин на соответствующий вопрос.

При этом президент в ходе встречи отметил, что российская автомобильная промышленность проходит через непростые времена, но автоконцерн "КамАЗ" с ними справляется.

До этого глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин отмечал, что перспективы возрожденного бренда Volga зависят от того, получится ли удержать стоимость автомобилей на уровне не выше, чем у китайских соперников. Он также указывал, что необходимо выстроить заново престижность бренда.

