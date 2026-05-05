05 мая, 14:26
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее аналогичные ограничения отменили в аэропортах Внуково и Шереметьево. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.
Приостановка приема и вылета воздушных судов была связана с атакой БПЛА на Москву. Сергей Собянин сообщал об уничтожении 10 вражеских дронов, летевших в сторону столицы.
Кроме того, в Шереметьево предупреждали о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением мер безопасности.
