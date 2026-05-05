05 мая, 14:24

Культура
Бабкина связала тягу молодежи к артистам прошлого с усталостью от одноразовой музыки

Фото: Агентство "Москва"/Мария Лукина

Молодежь снова массово открывает для себя артистов прошлых лет, в частности из-за усталости от одноразовой музыки. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась народная артистка России Надежда Бабкина.

Певица выделила еще несколько факторов. Среди них – мода на ностальгию, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене настоящую глубину. Однако главной причиной Бабкина назвала опыт, который невозможно заменить популярностью или молодым азартом.

Артистка отметила, что именно зрелость дает мастерам старшего поколения создавать на сцене то, чему молодые исполнители только учатся. Энергия молодости важна, но подлинная сила артиста раскрывается через жизненный опыт, профессионализм и умение удерживать внимание зала.

В качестве примера она привела 85-летнего Сергея Никоненко, чьей манере чтения стихов, игре и гастрольному графику, по ее мнению, "любой позавидует".

Бабкина также вспомнила Наталью Егорову в спектакле "Тихий Дон". По ее словам, актриса выходит на сцену и буквально гипнотизирует тысячный зал, заставляя зрителей верить каждому слову.

Артистка считает, что такое мастерство приходит только с годами. Поэтому интерес молодежи к исполнителям прошлых десятилетий – это не случайный тренд, а тяга к настоящей сценической силе.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Елена Омельченко заявила, что интерес к образам прошлого стал одной из ключевых черт поколения, взрослеющего в условиях нестабильности. Молодые люди все чаще воспринимают будущее как зону неопределенности и ностальгируют по прошлому, в том числе по периодам, в которых сами не жили.

