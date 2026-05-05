Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:20

Транспорт

6 аэропортов России не обслуживают рейсы по соображениям безопасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

6 аэропортов России не обслуживают рейсы по состоянию на 14:00 по московскому времени. Ограничения введены по соображениям безопасности, сообщили в Минтрансе РФ.

Рейсы временно не принимают и не отправляют в аэропортах Геленджика, Домодедова, Жуковского (Раменское), Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино) и Череповца.

Ространснадзор организовал усиленный контроль на местах. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты обслуживают пассажиров, предоставляют ли им положенные услуги по федеральным авиационным правилам.

В аэропортах пассажирам раздают воду и мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано все спорные моменты решать в пользу пассажиров.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 БПЛА, летевших на Москву. Также уточнялось, что в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.

Кроме того, в Пулково предупредили о корректировке графика рейсов. Пассажирам порекомендовали сверяться с расписанием по онлайн-табло.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика