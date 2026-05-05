05 мая, 12:57

Транспорт

Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы приостановят свою работу с 00:01 до 23:59 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об автостоянках:

  • на Славянской площади (№ 9096);
  • на Театральной площади (№ 9006);
  • на Новой площади (№ 9268);
  • на улице Охотный Ряд (№ 9002).

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Полный список городских парковок со шлагбаумом жители могут найти на сайте "Московского паркинга" или в приложении "Парковки России".

При этом 9 и 11 мая москвичи и туристы смогут бесплатно припарковаться на улицах мегаполиса. Это касается в том числе улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа. 10-го числа водители смогут оставить без оплаты свой транспорт везде, кроме перечисленных зон.

