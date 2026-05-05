05 мая, 12:33

Происшествия

ВОЗ подтвердила смерть 3 человек от хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

Фото: x.com/New York Post

На круизном лайнере MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции, скончались 3 человека из 7 зараженных. Такие данные привела на брифинге в Женеве исполняющая обязанности директора ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям Мария Ван Керкхове.

По ее словам, на данный момент один пациент в тяжелом состоянии проходит лечение в отделении интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике (ЮАР). О судьбе остальных заразившихся дополнительной информации пока не поступало.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Также в России есть тест-системы на хантавирус, а в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.

