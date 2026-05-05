05 мая, 12:13

Мбаппе потребовал, чтобы "Реал" продал Винисиуса

Фото: Getty Images/Europa Press/Joaquin Corchero

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе потребовал, чтобы клуб продал футболиста Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Франсуа Галлардо.

По словам Галлардо, ранее об этом президента футбольного клуба Флорентино Переса уже просила мать Мбаппе Файза Ламари. В противном случае Мбаппе может уйти из "Реала".

При этом официально клуб и представители игроков пока не подтверждали данную информацию.

Ранее Мбаппе стал первым футболистом "Реала", который смог забить голы в 7 турнирах за сезон. Исторический рекорд был установлен в матче против "Боруссии".

Таким образом, Мбаппе отметился голами в Суперкубке UEFA, Лиги чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

