Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 12:13

Город

Территория Кремля будет закрыта для посещения 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное сообщение отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится", – добавили там.

До 17 мая для посещения также закрыт Мавзолей В. И. Ленина. Кроме того, до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены.

С 7 по 9 мая храм Василия Блаженного тоже не будет принимать гостей. С 4 по 6 мая музей открыт с 11:00 до 18:00, а с 10-го числа учреждение изменит график работы.

В центре Москвы станции метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика