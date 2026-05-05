В столичном "Аптекарском огороде" зацвели рябчики

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве началось цветение рябчиков – представителей семейства лилейных. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

В экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский. Название растения связано с характерной пестрой окраской цветков, напоминающей "рябь".

Рябчик шахматный известен в культуре с 1519 года. У него клетчатый рисунок лепестков, чаще всего лилово-алого оттенка. При этом рябчик императорский достигает высоты до 1–1,5 метра и формирует поникающие колокольчатые цветки. Окраска варьируется от ярко-оранжевой до желтой.

В свою очередь, на территории национального парка "Лосиный остров" зацвели нарциссы.

"Увидеть цветущие нарциссы можно на экотропе "Заповедный лес". Они растут в естественной среде: на солнечных полянках или в лeгкой полутени деревьев", – говорится в телеграм-канале нацпарка.

Данное растение своим ароматом привлекает пчел, шмелей, бабочек, жуков и мух-журчалок. Нарцисс не входит в число главных медоносов, однако служит дополнительным источником пищи ранней весной.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустилась черемуха обыкновенная "Колората". Данное растение также называют "Черемшиной", "Глотухой" и "Колоколушкой". "Колората" обильно цветет почти каждый год, однако плодоносит не всегда – нежные цветки могут повредить весенние заморозки.