Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:02

Город

В столичном "Аптекарском огороде" зацвели рябчики

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве началось цветение рябчиков – представителей семейства лилейных. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

В экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский. Название растения связано с характерной пестрой окраской цветков, напоминающей "рябь".

Рябчик шахматный известен в культуре с 1519 года. У него клетчатый рисунок лепестков, чаще всего лилово-алого оттенка. При этом рябчик императорский достигает высоты до 1–1,5 метра и формирует поникающие колокольчатые цветки. Окраска варьируется от ярко-оранжевой до желтой.

В свою очередь, на территории национального парка "Лосиный остров" зацвели нарциссы.

"Увидеть цветущие нарциссы можно на экотропе "Заповедный лес". Они растут в естественной среде: на солнечных полянках или в лeгкой полутени деревьев", – говорится в телеграм-канале нацпарка.

Данное растение своим ароматом привлекает пчел, шмелей, бабочек, жуков и мух-журчалок. Нарцисс не входит в число главных медоносов, однако служит дополнительным источником пищи ранней весной.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустилась черемуха обыкновенная "Колората". Данное растение также называют "Черемшиной", "Глотухой" и "Колоколушкой". "Колората" обильно цветет почти каждый год, однако плодоносит не всегда – нежные цветки могут повредить весенние заморозки.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика