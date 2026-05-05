Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 08:36

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Голубева: получающим зарплату 10-го числа россиянам выплатят ее раньше в мае

Некоторые россияне получат зарплату в мае раньше

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россияне, которые обычно получают зарплату 10-го числа, в мае получат деньги уже 8-го из-за переноса праздничных выходных. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне", – пояснила она.

Эксперт уточнила, что 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Иными словами, праздники не выкидывают из формулы при начислении вместе с другими выплатами. Такой порядок спасает от искусственного занижения среднего заработка в коротком рабочем месяце.

Ранее в Госдуме заявили, что объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий – Первомая и Дня Победы. Парламентарии уточнили, что многие россияне по своему желанию и так объединяют праздники за счет отпускных дней.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика