05 мая, 08:33Происшествия
В Ленобласти локализовали пожар в промзоне после атаки БПЛА
Пожар в промзоне в Киришах Ленинградской области, вспыхнувший после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Всего, по его словам, в воздушном пространстве области было перехвачено 29 дронов. В настоящее время специалисты завершают работы по ликвидации возгорания.
Как уточнил Дрозденко, основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ". Тем не менее жертв удалось избежать.
О ЧП в Киришах стало известно ранним утром вторника, 5 мая. К работе на месте привлекались сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".
Минувшей ночью прилет беспилотников также фиксировался в столичном регионе. Согласно актуальной информации, на подлете к Москве были сбиты шесть аппаратов. Во всех случаях к местам падения фрагментов отправляли специалистов экстренных служб.