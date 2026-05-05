В Ленобласти локализовали пожар в промзоне после атаки БПЛА

Пожар в промзоне в Киришах Ленинградской области, вспыхнувший после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего, по его словам, в воздушном пространстве области было перехвачено 29 дронов. В настоящее время специалисты завершают работы по ликвидации возгорания.

Как уточнил Дрозденко, основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал нефтеперерабатывающий завод "КИНЕФ". Тем не менее жертв удалось избежать.

О ЧП в Киришах стало известно ранним утром вторника, 5 мая. К работе на месте привлекались сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".

Минувшей ночью прилет беспилотников также фиксировался в столичном регионе. Согласно актуальной информации, на подлете к Москве были сбиты шесть аппаратов. Во всех случаях к местам падения фрагментов отправляли специалистов экстренных служб.