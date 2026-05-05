05 мая, 08:16

Общество

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Минимальный прогрев воздуха в мегаполисе составил 14 градусов выше нуля, уточнил синоптик, добавив, что последний раз такие значения фиксировались только 5-го числа 1979 года.

Леус также подчеркнул, что данная ночь в столице стала второй по теплоте за вышеуказанный промежуток.

В светлое время суток москвичей ожидает от 24 до 26 плюсовых градусов. Однако столь высокие показатели будут сопровождаться переменной облачностью, кратковременным дождем и грозой в отдельных районах.

В целом же текущая в Москве неделя станет по-летнему теплой. В среду и четверг, 6–7 мая, столбики термометров будут максимально подниматься до 21–23 градусов, а ночью опускаться не ниже 9.

Однако с пятницы, 8-го числа, в город придет небольшое похолодание, которое продлится до субботы, 9 мая. В эти дни воздух будет прогреваться до 17 и 15 градусов соответственно.

Грозы ожидаются в некоторых районах Москвы 5 мая

