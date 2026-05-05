05 мая, 03:57

Пик активности клещей начался в средней полосе России

Фото: depositphotos/Erik_Karits

В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский.

По словам ученого, массовый выход паразитов обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы.

Специалист напомнил, что эти членистоногие могут переносить целый ряд смертельно опасных инфекций.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что активность клещей растет весной и в начале лета из-за повышения температуры воздуха. Там напомнили, что в связи с этим на открытом воздухе увеличивается риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых.

Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей в Москве

общество

