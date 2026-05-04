Зеленский заявил о введении режима тишины с 00:00 6 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил в своем телеграм-канале, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая.

По его словам, до данной даты украинская армия будет принимать меры для обеспечения режима прекращения огня, а с 00:00 6 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют действовать зеркально.

Зеленский также указал, что до сих пор не получал официальных предложений о прекращении огня. Однако он заявил, что готов действовать зеркально в ответ на инициативы российской стороны.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины", – заключил президент Украины.

Россия объявила перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Такое решение принято Владимиром Путиным. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

Однако ведомство предупредило, что Москва нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. В ведомстве также указали, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

