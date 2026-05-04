04 мая, 21:53
Собянин сообщил о сбитии 14-го беспилотника, направлявшегося к Москве
Уничтожен еще один дрон, который вечером в понедельник, 4 мая, летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.
Вражеские беспилотники атакуют столицу с ночи 4 мая. К настоящему моменту нейтрализовано уже 14 БПЛА.
При этом один из уничтоженных дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате произошедшего никто не пострадал.
На этом фоне в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако через некоторое время их сняли.