Собянин сообщил о сбитии 14-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Уничтожен еще один дрон, который вечером в понедельник, 4 мая, летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Вражеские беспилотники атакуют столицу с ночи 4 мая. К настоящему моменту нейтрализовано уже 14 БПЛА.

При этом один из уничтоженных дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате произошедшего никто не пострадал.

На этом фоне в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако через некоторое время их сняли.

