Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 21:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, силы ПВО ликвидировали уже 12 БПЛА. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столицу началась в ночь на понедельник, 4 мая. Один из сбитых дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.

На этом фоне в столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя время запрет на полеты был снят.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика