Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 20:27

Политика

ВС РФ нанесут ракетный удар по Киеву при попытке атаковать Москву 9 мая

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на угрозы украинского президента Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он утверждал, что для этого будут использованы дроны.

Министерство отметило, что российская сторона, несмотря на наличие возможностей, по гуманитарным соображениям ранее не наносила массированные удары по украинской столице. Вместе с тем мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.

В ведомстве также указали, что Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Кроме того, по решению Владимира Путина в зоне спецоперации объявлено праздничное перемирие. Оно продлится 8 и 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика