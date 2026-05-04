ВС РФ нанесут ракетный удар по Киеву при попытке атаковать Москву 9 мая

Российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на угрозы украинского президента Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он утверждал, что для этого будут использованы дроны.

Министерство отметило, что российская сторона, несмотря на наличие возможностей, по гуманитарным соображениям ранее не наносила массированные удары по украинской столице. Вместе с тем мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.

В ведомстве также указали, что Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Кроме того, по решению Владимира Путина в зоне спецоперации объявлено праздничное перемирие. Оно продлится 8 и 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

