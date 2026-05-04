04 мая, 19:58

Город

Территорию ВДНХ и парка "Останкино" обработают от клещей 5–6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Территорию ВДНХ и парка "Останкино" обработают от клещей 5 и 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Ежегодная акарицидная обработка парка "Останкино" будет организована 5 мая в период с 06:30 до 14:00, а территории ВДНХ – 6-го числа с 06:30 до 14:00.

В связи с этим посетителей попросили воздержаться от прогулок по траве и не отпускать домашних животных с дорожек в течение 24 часов после обработки территории.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала россиян отдавать предпочтения одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки в одежде и использовать средства от насекомых.

После возвращения с улицы важно тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей и при обнаружении насекомых сразу же от них избавляться.

