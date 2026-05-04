Отопление начнут отключать в Москве с 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Систему теплоснабжения города переведут на летний режим работы в связи с установлением положительной температуры воздуха. Отопление отключат в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов.



Процесс перевода теплоснабжения на летний режим будет осуществляться постепенно. В частности, сперва специалисты отключат отопление в промышленных, административных, жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.



В случае возникновения вопросов жителям и гостям столицы посоветовали обращаться на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по телефону 8 (495) 539-59-59. Также можно позвонить в Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53.



Помимо этого, горожане могут обратиться в свою управляющую компанию, контакты которой можно узнать на портале "Дома Москвы".

Сергей Собянин ранее рассказывал, что подготовка к новому отопительному сезону в Москве завершится до 1 сентября. По словам мэра, к августу комплекс городского хозяйства приведет в порядок свыше 74 тысяч зданий. Специалисты проведут профилактические осмотры, отремонтируют инженерные системы, оборудование котельных, тепловые пункты, объекты большой энергетики, водопроводные сети и магистрали.