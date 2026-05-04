Ребенок выпал из окна квартиры на юге Москвы

Мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома на Чертановской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, он остался без присмотра родителей и вышел на балкон, где было открыто окно.

По факту случившегося началась проверка, ход и результаты которой находятся на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Внимание, родители! Не оставляйте детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. Москитная сетка не спасает от падения. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник или подойти к окну", – призвали в ведомстве.

Ранее 2-летний ребенок выпал из окна квартиры в подмосковных Люберцах. После падения мальчик оказался на козырьке дома. Прохожие помогли его снять, после чего передали медикам. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.