04 мая, 17:35

Происшествия

Мужчина задержан после ложного сообщения о теракте на Цветном бульваре

Фото: depositphotos/alexraths

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о террористическом акте на Цветном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Уточняется, что неизвестный гражданин позвонил в оперативные службы и представился работником силового ведомства. Он заявил о подозрительном предмете у одного из зданий на бульваре. На место ЧП выехали полицейские, но опасного предмета не нашли.

Личность звонившего удалось установить менее чем за час. Им оказался 33-летний житель Уфы. Он пояснил, что позвонил в экстренные службы под воздействием алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее столичный суд вынес приговор женщине, которая передала ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади. Фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру "112" и сообщила, что у нее имеется "полкило динамита" и она собирается взорвать Красную площадь, а также поджечь тело Владимира Ленина. Впоследствии она пояснила, что хотела показать собутыльникам "свою крутость".

судыпроисшествиягород

