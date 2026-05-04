04 мая, 16:59

Шоу-бизнес

Актриса Оливия Уайлд с юмором ответила на сравнения с Голлумом после выхода на публику

Фото: legion-media.com/Image Press Agency

Американская актриса Оливия Уайлд ответила пользователям Сети на сравнения с Голлумом из фильма "Властелин колец" из-за сильной худобы. Ответ она опубликовала в социальных сетях.

Обсуждение внешнего вида актрисы началось после ее появления на международном фестивале SFFILM в Сан-Франциско, где Уайлд представила новый фильм "Приглашение". Актриса решила не игнорировать обсуждения и отреагировала с юмором.

В видео, опубликованном в интернете, она появилась в худи и бейсболке вместе с братом Чарли Кокберном. Он в шутку спросил, не хочет ли она прокомментировать слухи о том, что она "воскресший труп". В ответ Уайлд рассмеялась и указала на неудачный ракурс.

"Даже не знаю, почему я была так близко к камере, так быть не должно", – сказала актриса, добавив, что именно брат обычно зачитывает ей подобные комментарии из Сети.

Ранее певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, как похудела на 2 килограмма за 4 дня. По словам исполнительницы, ей удалось это сделать без вреда здоровью благодаря белковой диете, которой Бьянка придерживалась 5 дней. Кроме того, она каждый день занимается спортом.

До этого певица указывала, что поправилась из-за гормонального сбоя. Она отмечала, что всегда была стройной, но лишние килограммы сделали ее "практически неузнаваемой".

