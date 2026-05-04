Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:55

Общество
Главная / Новости /

Биолог Лялина предупредила о проблемах со стопами и осанкой из-за ношения каблуков

Биолог рассказала, какие могут появиться проблемы из-за ношения каблуков

Фото: 123RF.com/viktoriia88

Ношение обуви на высоких каблуках может привести к проблемам со стопами, суставами, осанкой и увеличить риск развития варикоза из-за нарушения кровообращения, сообщила "Газете.ру" исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По ее словам, каблуки деформируют пальцы – формируется молоткообразная стопа. Это приводит к плоскостопию, натоптышам и появлению "косточек". Кроме того, повышена нагрузка на коленные и голеностопные суставы, а смещение центра тяжести вызывает избыточный прогиб в пояснице и нарушение осанки.

Чтобы снизить вред, биолог советует выбирать широкий каблук вместо шпильки, оптимальной высотой 3–5 сантиметров, и использовать силиконовые подушечки под пятку и подушечку стопы.

Лялина также рекомендовала покупать обувь на каблуке чуть большего размера, учитывая, что к вечеру нога отекает. Также перед выходом стоит делать упражнения для стоп, например вращения и растяжку.

Эксперт также отметила, что на мероприятии не стоит стоять неподвижно – нужно переносить вес с пятки на носок и слегка переступать, чтобы облегчить нагрузку на скелет. После мероприятия по возможности лучше переобуться в более удобную обувь.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что амортизирующая подошва правильной толщины и дышащие материалы являются главными критериями для выбора правильной весенней обуви. Он уточнил, что весной, когда прогулки становятся долгими, важно выбирать обувь с подошвой, которая при ходьбе может гасить ударную нагрузку.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика