Собянин: интерес к ИТ-вертикали в московских школах вырос в четыре раза

В Москве за четыре года интерес к ИТ-вертикали вырос в четыре раза. Об этом заявил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, сейчас такие классы открыты в 223 столичных школах. В них обучаются 21,4 тысячи человек.

"Ученики 7–9-х классов углубленно изучают информатику и физику, осваивают расширенный курс математики и программирование на языках Python и C++. Занимаются проектной и исследовательской деятельностью на базе школ и вузов-партнеров", – поделился мэр.

Кроме того, для ребят проводят профильные мероприятия для развития компетенций в области информационных технологий, кибербезопасности, робототехники и цифрового производства. Школьники решают задачи, приближенные к реальным производственным процессам.

В результате большинство выпускников ИТ-вертикали успешно сдают основной государственный экзамен и поступают в предпрофессиональные инженерные и ИТ-классы. Позже они поступают на соответствующие специальности.

Ранее молодых специалистов в сфере информационных технологий пригласили на стажировку "ИТ-город" в правительстве Москвы. Прием заявок на новый поток продлится до 22 мая включительно.

Программа предназначена для выпускников и студентов профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет. Претендентам предстоит пройти тестирование и собеседование, выполнить профильное задание.