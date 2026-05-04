Всех пациентов с кишечной инфекцией выписали из больниц Мурома

Из больниц Мурома выписали всех пациентов, которые были госпитализированы с симптомами отравления во время вспышки острой кишечной инфекции. Новые случаи заболевания не фиксируются уже десятые сутки, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

"В результате совместных усилий областных, местных властей, медиков и Роспотребнадзора удалось остановить всплеск заболеваемости острой кишечной инфекцией", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на фоне стабилизации ситуации водоканалу рекомендовано постепенно снижать уровень хлорирования воды. Ожидается, что в течение мая качество водоснабжения в городе будет улучшаться.

О массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было. Позднее сообщалось, что количество обратившихся за медпомощью выросло до 679 человек.

Глава города Евгений Рычков высказал предположение, что причиной мог стать норовирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, а также через зараженную пищу и воду. В связи с этим в Муроме началась вакцинация от гепатита А. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.