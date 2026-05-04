До 7 человек увеличилось число пострадавших в массовом ДТП на МКАД

Фото: Москва 24

До 7 человек выросло число пострадавших в массовом ДТП на МКАД. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы в мессенджере MAX.

В ведомстве заявили, что 4 человека доставлены в больницы, их состояние не тяжелое. 2 ребенка находятся в ММКЦ "Коммунарка", взрослые – в ГКБ № 1 имени Пирогова и ГКБ № 31. В медучреждениях они получают помощь в полном объеме.

Еще 3 пострадавшим медики помогли на месте аварии.

ДТП произошло днем 4 мая на 41-м километре внутренней стороны МКАД. По словам водителя "КамАЗа", который врезался в стоявшие машины, у грузовика отказала тормозная система.

В результате аварии механические повреждения получили 13 транспортных средств.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, например через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.