04 мая, 14:36
До 7 человек увеличилось число пострадавших в массовом ДТП на МКАД
До 7 человек выросло число пострадавших в массовом ДТП на МКАД. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы в мессенджере MAX.
В ведомстве заявили, что 4 человека доставлены в больницы, их состояние не тяжелое. 2 ребенка находятся в ММКЦ "Коммунарка", взрослые – в ГКБ № 1 имени Пирогова и ГКБ № 31. В медучреждениях они получают помощь в полном объеме.
Еще 3 пострадавшим медики помогли на месте аварии.
ДТП произошло днем 4 мая на 41-м километре внутренней стороны МКАД. По словам водителя "КамАЗа", который врезался в стоявшие машины, у грузовика отказала тормозная система.
В результате аварии механические повреждения получили 13 транспортных средств.
Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, например через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.
