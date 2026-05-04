04 мая, 11:44

Путепровод уникальной формы свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Путепровод, который свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево, выполнят волнистой формой. Об этом заявил заммэра Москвы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Длина путепровода составит 450 метров, он соединит улицы 8 Марта и Приорова. Из-за того, что объект будет пересекать участок железной дороги, его выполнят с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2 и Рижского направления Московской железной дороги.

"Такое решение позволит беспрепятственно интегрировать новую дорогу на участке с плотной застройкой и развитой железнодорожной инфраструктурой", – добавил Ефимов.

В настоящее время на объекте действуют несколько буровых установок, возводятся сваи подпорных стен сооружения и опоры. По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, путепровод возводится в стесненных городских условиях.

Он указал, что пролетные строения объекта разместят на 9 опорах, а 2 из 7 промежуточных опор возведут из отдельных стоек, соединенных горизонтальным несущим элементом, то есть ригелем.

"В месте изгиба сооружения центральная, пятая, опора будет размещена параллельно железнодорожным путям", – отметил Десятков.

Возведение объекта находится под контролем специалистов Мосгосстройнадзора. С момента начала работ на стройплощадке провели уже две выездные проверки, в ходе которых эксперты оценили соответствие выполненного объема требованиям проектной документации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что путепровод станет частью нового маршрута, который в том числе соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. Благодаря этому получится перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на шоссе.

Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком. Также здесь появится тротуар и маршрут наземного транспорта, что сократит время в пути между Коптево, Аэропортом и Савеловским районами на 10–15 минут.

