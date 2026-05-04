SHOT: в Эстонии начали раскупать туры на границу РФ, чтобы увидеть День Победы

04 мая, 10:24Туризм
Фото: depositphotos/AlexanderMils
В Эстонии начали продажи специальных туров, приуроченных к 9 Мая. Участников довезут до берега Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.
Стоимость поездки стартует от 80 евро. В программу входят посещение памятных мест и просмотр российского концерта с обзорной площадки. Туроператоры объясняют высокий спрос на такие туры тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов прибалтийской республики. Интерес к поездкам проявляют и граждане Латвии.
При этом организаторы подчеркнули, что тур будет совмещен с "мероприятиями, посвященными" Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая.
В Москве традиционно состоится парад Победы на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7-е число.
При этом в параде не будут участвовать колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Минобороны РФ объяснило это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск.
Москву начали украшать ко Дню Победы