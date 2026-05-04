Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 08:17

Политика

Премьер Чехии рассказал о просьбах МИД надавить на Казахстан из-за России

Фото: Getty Image/LightRocket/SOPA Images/Tomas Tkacik

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о просьбах МИД страны надавить на Казахстан из-за России, сообщает RT со ссылкой на TV Nova.

По его словам, сотрудники чешского министерства подготовили специальную рабочую памятку для ведения антироссийской политики. Например, в ней содержались призывы ограничить отношения Астаны с Москвой и Пекином.

Бабиш добавил, что авторами данной инициативы стали неназванные государственные служащие. При этом среди них мог быть экс-руководитель МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее глава чешского внешнеполитического ведомства Петр Мацинка вызвал посла России в Праге после публикации списка производителей БПЛА в ряде стран Европы. В ведомстве указали на последующий комментарий заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Посол был вызван для разъяснения этих заявлений чешской стороне.

Согласно информации Минобороны России, зарубежные предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских БПЛА, находятся в Чехии, Германии, Испании, Италии, Израиле и Турции.

Медведев говорил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил, и пожелал "доброй ночи европейским партнерам".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика