04 мая, 00:22

Экономика

ОАЭ вышли из Организации арабских стран – экспортеров нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально уведомили Организацию арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЕК) о выходе из ее состава. Об этом сообщается в заявлении штаб-квартиры организации в Кувейте.

Генеральный секретариат ОАПЕК получил письмо с таким решением от министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи. Оно вступило в силу с 1 мая 2026 года.

До этого ОАЭ приняли решение о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая. Отмечалось, что этот шаг продиктован долгосрочной стратегией и экономическими интересами развития энергетического сектора страны.

Комментируя ситуацию, глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил мнение, что серьезных последствий российской экономике ожидать не стоит, так как, по его оценке, выход Эмиратов из организаций может, напротив, способствовать снижению цен на нефть.

