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03 декабря 2019, 18:18

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Медведев поручит проанализировать вопрос о сохранении нештрафуемого порога

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вопрос со снижением нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час пока не решен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии "Единая Россия" в Москве.

"Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 километров в час, они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем", – отметил он.

По мнению премьера, снижение нештрафуемого порога может стать поводом для того, чтобы штрафовать больше людей, передает ТАСС. Он добавил, что иногда превышения скорости не видно даже на спидометре.

Медведев планирует дать поручение еще раз проанализировать эту проблему. Он также пообещал проработать вопрос об обязательной установке дорожных знаков перед камерами контроля скорости на дорогах.

Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение. Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала поднять штраф за превышение скоростного режима на 20–40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей возможности оплатить штраф со скидкой.

Там же выступали за снижение на 20 километров в час порога максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих детей. Глава ГИБДД Михаил Черников также считает необходимым наклеивать на машины специальные знаки, оповещающие о том, что внутри находится ребенок.

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