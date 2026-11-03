03 ноября, 16:00Происшествия
Дети и вожатые лагеря в Бугульме отправлены на домашний карантин
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все дети и вожатые лагеря имени А. Д. Губина в Бугульме, где девочка умерла от менингококковой инфекции, отправлены на 10-дневный домашний карантин. Об этом глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил на аппаратном совещании, передает ТАСС.
По его словам, после карантина станет понятно, когда дети пойдут в школу. В настоящее время, считает он, всех нужно изолировать.
Фаттахов отметил, что многие родители оперативно согласились на вакцинацию. В Бугульму поступило необходимое количество вакцины. Эта мера поможет оградить детей, которые были в лагере, от возможного распространения инфекции, подчеркнул глава района.
Ранее от молниеносной формы менингококковой инфекции скончалась девочка, которая находилась в указанном лагере. Врач общей практики Денис Прокофьев предположил, что она заразилась при контакте с другим ребенком или носителем бактерии.
После случившегося управление Роспотребнадзора по республике начало расследование и приступило к вакцинации контактных лиц. Среди людей, которые взаимодействовали с умершей девочкой, заболевших менингококковой инфекцией нет.