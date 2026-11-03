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03 ноября, 16:00

Происшествия

Дети и вожатые лагеря в Бугульме отправлены на домашний карантин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все дети и вожатые лагеря имени А. Д. Губина в Бугульме, где девочка умерла от менингококковой инфекции, отправлены на 10-дневный домашний карантин. Об этом глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил на аппаратном совещании, передает ТАСС.

По его словам, после карантина станет понятно, когда дети пойдут в школу. В настоящее время, считает он, всех нужно изолировать.

Фаттахов отметил, что многие родители оперативно согласились на вакцинацию. В Бугульму поступило необходимое количество вакцины. Эта мера поможет оградить детей, которые были в лагере, от возможного распространения инфекции, подчеркнул глава района.

Ранее от молниеносной формы менингококковой инфекции скончалась девочка, которая находилась в указанном лагере. Врач общей практики Денис Прокофьев предположил, что она заразилась при контакте с другим ребенком или носителем бактерии.

После случившегося управление Роспотребнадзора по республике начало расследование и приступило к вакцинации контактных лиц. Среди людей, которые взаимодействовали с умершей девочкой, заболевших менингококковой инфекцией нет.

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