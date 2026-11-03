Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 15:58

Политика

Путин заявил, что без рисков и проблем "жизни нет"

Фото: kremlin.ru

Жизни не бывает без рисков и конфликтов. Они возникают и в области межнациональных отношений, поэтому их необходимо оперативно выявлять и умело на них реагировать, заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам президента, в области межнациональной политики важно находить эффективные форматы и работать над ними. Особенно если они касаются тем, волнующих общество.

В этом, отметил Путин, помогают представители религиозных и национально-культурных объединений, органы власти, а также те, кто работает в муниципалитетах, малых городах и поселках. Именно эти люди оперативно реагируют на проблемы, изучают ситуацию, общаются с гражданами.

Президент подчеркнул, что такая работа должна получать эффективную поддержку – методическую, правовую, кадровую и финансовую. По его словам, на заседании планируется обсудить подготовку специалистов в области межнациональных отношений.

Кроме того, добавил глава государства, стране необходимо продолжать работать над проектами, начатыми в Год единства народов России. Особенно важно изучить лучшие управленческие практики и предложения граждан, которые положительно оценило общество. Затем все это может войти в планы реализации Стратегии государственной национальной политики, профильные федеральные и региональные планы на будущие годы.

Кроме того, Путин отметил, что работа по укреплению народного единства должна вестись непрерывно, а Год единства народов не должен завершиться 31 декабря. Он попросил участников заседания подумать о формах продолжения этой деятельности.

Ранее российский лидер заявил, что международные конфликты, вероятно, продолжатся и в 2027 году. При этом он выразил уверенность, что в будущем ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону – к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Однако на пути к этому могут возникать разные риски, которые важно свести к минимуму.

Читайте также


властьполитикаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика