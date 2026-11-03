Путин заявил, что без рисков и проблем "жизни нет"

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Жизни не бывает без рисков и конфликтов. Они возникают и в области межнациональных отношений, поэтому их необходимо оперативно выявлять и умело на них реагировать, заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам президента, в области межнациональной политики важно находить эффективные форматы и работать над ними. Особенно если они касаются тем, волнующих общество.

В этом, отметил Путин, помогают представители религиозных и национально-культурных объединений, органы власти, а также те, кто работает в муниципалитетах, малых городах и поселках. Именно эти люди оперативно реагируют на проблемы, изучают ситуацию, общаются с гражданами.

Президент подчеркнул, что такая работа должна получать эффективную поддержку – методическую, правовую, кадровую и финансовую. По его словам, на заседании планируется обсудить подготовку специалистов в области межнациональных отношений.

Кроме того, добавил глава государства, стране необходимо продолжать работать над проектами, начатыми в Год единства народов России. Особенно важно изучить лучшие управленческие практики и предложения граждан, которые положительно оценило общество. Затем все это может войти в планы реализации Стратегии государственной национальной политики, профильные федеральные и региональные планы на будущие годы.

Кроме того, Путин отметил, что работа по укреплению народного единства должна вестись непрерывно, а Год единства народов не должен завершиться 31 декабря. Он попросил участников заседания подумать о формах продолжения этой деятельности.

Ранее российский лидер заявил, что международные конфликты, вероятно, продолжатся и в 2027 году. При этом он выразил уверенность, что в будущем ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону – к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Однако на пути к этому могут возникать разные риски, которые важно свести к минимуму.

