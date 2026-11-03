Пропавший в Таиланде массажист из Томска заявил, что с ним все в порядке

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Пропавший в Таиланде массажист из Томска Сергей Ничинский вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее СМИ сообщали, что отец двух дочерей пропал в Паттайе после прогулки с женой по Уокинг-стрит. Перед исчезновением он позвонил дочери и сказал, что не понимает, как добраться до гостиницы, после чего связь оборвалась.

"1 ноября вечером мы попали в ситуацию (и это не уснул под пальмой рядом с отелем). С женой все хорошо. Со мной было несколько печальнее. Вчера ситуация решилась, и я к вечеру был уже в отеле", – написал Ничинский.

Он добавил, что жена до второй половины дня 2 ноября не знала о его местонахождении и не могла с ним связаться. Однако уже во вторник, 3 ноября, они кормили животных в зоопарке.

Ранее российский тату-мастер Иван Чесноков пропал во время одиночного велопутешествия по Азии. 16 сентября мужчина отправился в велопутешествие по маршруту Китай – Вьетнам – Лаос – Таиланд. В какой-то момент связь с ним оборвалась, а его геолокация исчезла с трекера. Позднее он вышел на связь и позвонил жене. По его словам, на маршруте не было связи.

