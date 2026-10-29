"SHOT Проверка": актриса Дарья Вдовик застряла в Сеуле после потери загранпаспорта

Актриса Дарья Вдовик рассказала в соцсетях, что не может вернуться в Россию из Сеула с 25 октября после утраты заграничного паспорта. Чем закончилась эта история и что делать в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

"Третья страна в виде транзита меня не впускает"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dariavdovik

Российская актриса Дарья Вдовик, известная по сериалам "Менталистка", "Мастодонт", застряла в Южной Корее, поскольку осталась без заграничного паспорта.

Как рассказала девушка телеграм-каналу "SHOT Проверка", во время поездки в Сеул у нее пропала сумка с кошельком и документами. По словам Дарьи, она несколько раз обращалась в полицию и бюро находок метро, однако результата не последовало. В итоге в российском консульстве Вдовик выдали свидетельство на возвращение в РФ, но купить с ним новый билет оказалось невозможно. Дарья пояснила, что при оформлении авиаперевозчики требуют ввести номер загранпаспорта, а выданное свидетельство имеет совершенно другой формат номера.



Дарья Вдовик актриса Я не знаю, как улететь. <...> Мне дали свидетельство на вылет, но никакая третья страна в виде транзита меня не впускает.

Дарья также отметила, что рассматривала транзитные перелеты через Абу-Даби или Стамбул, но авиабилеты через Турцию оказались слишком дорогими. Ситуация осложнялась тем, что уже в начале ноября Вдовик должна вернуться к съемкам в России.

В итоге только 29 октября девушка сообщила, что смогла договориться с компанией Uzbekistan Airways и купить билет на 3 ноября.

Комментируя ситуацию, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал Москве 24, что при потере загранпаспорта консульская служба действительно оформляет так называемое свидетельство на возвращение в РФ. Обычно это происходит в течение 3 дней.



"Для этого нужны подтверждающие документы: например, электронная копия загранпаспорта или российского либо письменное заявление не менее двух свидетелей, которые способны подтвердить личность человека. Свидетельство позволяет пересечь границу без паспорта, потом эту справку сдают", – объяснил эксперт.

При этом сложнее ситуация складывается при перелете с транзитами, добавил Мохов.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Не все авиакомпании регистрируют на рейс по справке. Сложности действительно есть, но нужно уточнять у конкретного авиаперевозчика. Желательно, чтобы он был российским. В противном случае важно подбирать авиакомпанию, которая принимает справки на регистрацию, и сотрудники идут навстречу.

Подобные случаи не единичны, поэтому у авиакомпаний есть определенный регламент, который нужно уточнить, а также выяснить, что именно требуется для перелета. Некоторые просят, чтобы была хотя бы электронная копия паспорта. Другие запрашивают дополнительные подтверждения консульских служб или служб других стран, которые выдавали визы, если таковые были. Иногда проверяют, летал ли человек этой авиакомпанией: имелась ли раньше регистрация и была ли удостоверена личность, указал Мохов.

Временный документ оформляется бесплатно, при этом в ряде случаев процедура может затянуться до 10–12 дней. Подобные задержки обычно происходят при отсутствии полного пакета необходимых бумаг или в случае выявления у гражданина статуса беженца. После прилета на родину полученное свидетельство необходимо передать в отделение МВД. Только после этого можно переходить к оформлению нового заграничного паспорта.



Лучше через турфирму?

При этом директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко отметил в разговоре с Москвой 24, что ситуация в мире сориентировала большинство туристов в сторону организованных путешествий, когда за человека на маршруте отвечает компания.

"Если кто-либо летит от нее, вопросы возврата даже в экстренных случаях решаются: фирмы, как правило, помогают", – отметил эксперт.

По его словам, в каждой стране у таких организаций есть свои представители. Туркомпании выходят на них и связывают с туристом: человек помогает оформить заявление в полиции, получить справку, что произошел несчастный случай и его расследуют. После этого оказывают поддержку с посещением консульства или посольства. Дальше выстраивают логистическую схему, при необходимости содействуют финансовыми средствами.

Кроме того, у специалистов есть все данные об этом туристе, и они могут подтвердить, что человек находился на маршруте, а конкретная компания является оператором. С юридической точки зрения это серьезная доказательная база.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" В свою очередь, самостоятельный турист – это человек, готовый сам решать все вопросы, возникающие в поездке. Но часто мы переоцениваем свои возможности. Даже хороший уровень английского – лишь 5% успеха. Нужно знать местное законодательство, механику решения вопросов: например, при краже паспорта – что первично, что вторично, куда звонить. Поэтому в такой ситуации самостоятельный турист, как правило, теряется.

По словам эксперта, собираясь в поездку, нужно четко понимать, куда человек едет и куда обратиться при возникновении чрезвычайной ситуации. В данном случае это консульства и посольства, а если перелет проходит через третьи страны – то и консульства в них.

"Говоря о том, что делать в конкретной ситуации: прежде всего, получить документ о факте пропажи загранпаспорта от полиции. Безусловно, это желательно сделать в кратчайшие сроки, чтобы зафиксировать инцидент. Но, поверьте, в Южной Корее далеко не каждый полицейский владеет английским – ни на улицах, ни в участках. Поэтому однозначно понадобится человек, владеющий и русским, и корейским. Его лучше найти заранее: нужно знать и представлять возможные контакты на случай разных ситуаций – необязательно с паспортом", – порекомендовал эксперт.

Он также добавил, что в Южной Корее практически все написано на местном языке. Поэтому для решения таких вопросов необходим человек из страны путешествия, обладающий соответствующими знаниями, заключил Осауленко.