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03 ноября, 12:24

Общество

64% молодых россиян назвали 300 тыс рублей достаточной суммой для самостоятельной жизни

Фото: depositphotos/Fascinadora

64% молодых россиян уверены, что к началу самостоятельной жизни необходимо накопить более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование страховой компании, сервиса по поиску работы и подбору персонала, а также сервиса онлайн-доставки продуктов и товаров.

Еще 16% респондентов назвали достаточной сумму от 101 до 200 тысяч рублей, 11% – от 201 до 300 тысяч рублей. Каждый десятый считает, что хватит накоплений до 100 тысяч рублей.

Возможность получить поддержку от близких только при чрезвычайных обстоятельствах сочли допустимой 42% участников опроса. Занять деньги с последующим возвратом готовы 36%, помощь при крупных тратах допускают 22%, при покупке продуктов и текущих расходах – 18%. Регулярную финансовую поддержку допустимой считают 12%, а 8% не готовы принимать ни один из перечисленных вариантов.

После переезда в число необходимых приобретений молодые россияне чаще всего включали посуду и столовые приборы (55%), а также постельное белье и полотенца (55%). Еще 41% считают нужным купить бытовую химию и средства для уборки.

Для одного человека набор продуктов на месяц и товаров для дома обойдется в среднем в 17 тысяч рублей, а с учетом выбора – в сумму от 13,5 до 20 тысяч рублей. Только на продукты уйдет от 5 до 7,5 тысячи рублей, на посуду и кухонные принадлежности – от 4 до 8 тысяч рублей, на постельное белье и полотенца – от 3 до 4 тысяч рублей, на бытовую химию и средства личной гигиены – от 1 до 2 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что почти половина российских родителей регулярно дают детям карманные деньги в летний период, при этом суммы разнятся – от 500 рулей до 2 тысяч в день. По данным аналитиков, постоянно дают детям карманные деньги в каникулы 46,6%, еще 29% – только по просьбе.

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