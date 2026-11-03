Транспортный тоннель Внуково-Центральный отремонтировали в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В поселке Внуково в ТиНАО завершили ремонт транспортного тоннеля Внуково-Центральный, расположенного на пересечении Центральной улицы и Проектируемого проезда № 6702. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, инженерным сооружениям в городе уделяют особое внимание, их регулярно обследуют и ремонтируют в случае необходимости.

Движение во время ремонта не закрывали полностью, полосы перекрывали поэтапно. Общая площадь работ составила порядка 5,4 тысячи квадратных метров.

Специалисты заменили облицовочное покрытие стен на новое типа "Фронтон" – на металлическую основу они установили панели. Эта система улучшила внешний вид объекта, сделала его более устойчивым к влаге и долговечным.

Ранее сообщалось, что перед зимой в Москве промоют Шереметьевский тоннель на ТТК. Уборкой займутся четыре человека, которые также будут использовать три единицы спецтехники. Движение транспорта при этом полностью ограничивать не будут.

