В Подмосковье осудили мужчину за похищение и удержание в рехабе бывшей возлюбленной

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В Московской области осудили мужчину, который похитил бывшую возлюбленную, украл средства с ее банковского счета и затем насильно поместил ее в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, мужчина ранее состоял с потерпевшей в отношениях. Из-за постоянных конфликтов девушка решила расстаться с ним и переехала в собственную квартиру в Серпухове.

В декабре 2024 года бывший сожитель отключил электричество в ее квартире и дождался, когда она откроет дверь. После этого он надел на девушку наручники, силой посадил ее в автомобиль и повез по улицам города. На одном из перекрестков потерпевшая воспользовалась тем, что мужчина отвлекся, выбежала из машины и добралась до ближайшего магазина.

В том же месяце мужчина, знавший пароль от банковского приложения бывшей возлюбленной, похитил деньги с ее счета. Действия злоумышленника причинили девушке значительный ущерб.

Позже экс-сожитель решил снова похитить потерпевшую и поместить ее в реабилитационный центр, чтобы подавить ее волю и восстановить прежние отношения. Для реализации плана он привлек троих ранее незнакомых ему мужчин, пообещав им денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

В феврале 2025 года сообщники поджидали девушку возле ее дома, после чего с применением физической силы посадили ее в автомобиль и отвезли в реабилитационный центр в Дмитровском муниципальном округе. Потерпевшую удерживали под предлогом прохождения лечения от алкогольной зависимости.

В учреждении оказывали помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью. Девушка находилась там до тех пор, пока правоохранители не установили ее местонахождение.

Суд назначил четверым осужденным от 5 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пятерых подростков задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении школьника и вымогательстве. По версии ГСУ СК по городу, на Купчинской улице во Фрунзенском районе на школьника напали подростки 15–16 лет, насильно усадили его в автомобиль, стали запугивать и требовать деньги, но он сумел сообщить о похищении, после чего его освободили правоохранители.